Slovenska vojska del mednarodne vojaške vaje Neptun Strike 2025

Ljubljana, 1. aprila - Zaveznice Nata v tem mesecu združujejo svoje kopenske, morske in zračne zmogljivosti na mednarodni vojaški vaji Neptun Strike 2025. Kot so sporočili z ministrstva za obrambo, bo del vaje danes popoldne, predvidoma med 14. in 17. uro, potekal tudi na ozemlju in v zračnem prostoru Slovenije.