Slavni ameriški Hooters zaprosil za stečajno zaščito

New York, 1. aprila - Veriga ameriških restavracij Hooters, znana po pomanjkljivo oblečenih natakaricah, je v ponedeljek zaprosila za stečajno zaščito po 11. poglavju. Postopek prisilne poravnave naj bi Hooters končal v 120 dneh, in sicer brez 100 lokalov, ki jih bo prodal dvema franšiznima podjetjema na Floridi in v Illinoisu, poroča ameriški CNN.