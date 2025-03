Ministrsko srečanje v Madridu s pozivom Rusiji k sprejetju prekinitve ognja

Madrid, 31. marca - Zunanji ministri Nemčije, Italije, Španije, Francije, Združenega kraljestva, Ukrajine in predstavniki EU so danes v izjavi po srečanju v Madridu potrdili neomajno podporo neodvisnosti in ozemeljski celovitosti Ukrajine. Moskvo so pozvali k sprejetju prekinitve ognja. Zavzeli so se tudi za pravičen mir, ki bi bil podprt z varnostnimi jamstvi.