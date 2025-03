Matični odbor DZ o problematiki posredovanja delavcev

Ljubljana, 1. aprila - Odbor DZ za delo bo danes razpravljal o neurejenem področju agencijskega dela. Sklic seje so zahtevali poslanci NSi, potem ko so odjeknile zgodbe o delavcih iz tretjih držav, ki kadrovskim agencijam za prihod v Slovenijo plačajo tudi več tisoč evrov oziroma se pri nas soočajo z neprimernimi bivalnimi pogoji in slabimi pogoji dela.