Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 31. marca - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaprta primorska avtocesta med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila. Za osebna vozila se priporoča vzporedno regionalno cesto, na kateri so tudi zastoji. Proti Kopru gre sedaj po odstavnem pasu. Ostaja zastoj do Rudnika.