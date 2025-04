NIJZ za ohranjanje zdravja poziva k izkoriščanju vsake priložnosti za gibanje

Ljubljana, 1. aprila - Zadnji podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za leto 2022 kažejo, da je v Sloveniji 24,9 odstotkov prekomerno prehranjenih otrok in mladostnikov med 6. in 15. letom. Na inštitutu opozarjajo, da je eden od dejavnikov prekomerne prehranjenosti telesna dejavnost, zato pozivajo k izkoriščanju vsake priložnosti za gibanje, so zapisali.