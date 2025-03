Odpravljena stopnja zgodnjega opozarjanja pri oskrbi s plinom

Ljubljana, 31. marca - Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je razglasilo konec stopnje zgodnjega opozarjanja pri oskrbi s plinom. To je v času energetske krize sprožila Agencija za energijo, s čimer je odjemalce opozorila, da bi lahko v primeru nižjega pretoka plina iz Rusije prišlo do motenj pri oskrbi. Na ministrstvu zdaj zagotavljajo, da je dobava stabilna.