Vreme: Spremenljivo oblačno

V torek bo pretežno oblačno, nekaj več jasnine bo na Primorskem. Na jugovzhodu lahko pade kakšna kaplja dežja. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, v alpskih dolinah okoli 0, najvišje dnevne od 9 do 14, na Goriškem in ob morju do 18 stopinj Celzija.

Opozorilo: Od torka zjutraj do srede dopoldne bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem na izpostavljenih mestih lahko presegali hitrost 100 km/h.

Obeti: V sredo bo na Primorskem precej jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Veter bo čez dan počasi slabel. V četrtek bo povečini sončno.

Vremenska slika: Nad zahodno in delom srednje Evrope se krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severa v višinah doteka k nam hladen in nestabilen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. V Kvarnerju bo zapihala burja. V torek bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na severu Hrvaške bo rahlo deževalo. Pihal bo okrepljen severovzhodnik, ob severnem Jadranu zmerna do močna burja.