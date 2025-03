Letos bo največ dela za gradbeno inšpekcijo

Ljubljana, 31. marca - Inšpektorat RS za naravne vire in prostor namerava v tem letu izvesti 6600 nadzorov, od tega največ na gradbenem področju. Kot so zagotovili, bodo prioritetno obravnavali prijave in zadeve, iz katerih je razbrati, da so ogroženi zdravje in življenje ljudi, javna varnost ali premoženje večje vrednosti.