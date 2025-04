Lov na Guinnessov rekord začenja harmonikar Robert Goter

Velenje, 1. aprila - Velenjski glasbenik in svetovni prvak v igranju diatonične harmonike Robert Goter bo ob 9. uri v Vili Bianci v Velenju začel lov na Guinnessov rekord v najdaljšem neprekinjenem igranju harmonike. Za nov rekord bo moral igrati več kot 80 ur, 53 minut in 28 sekund, kar pomeni do petka zvečer. Dogodek bo tudi dobrodelne narave.