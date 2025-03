Koprski policisti pri poostrenem nadzoru zasegli sedem predelanih mopedov

Koper, 31. marca - Koprski policisti so v sklopu nacionalne preventivne akcije za večjo varnost voznikov enoslednih motornih vozil, ki je v organizaciji Agencije za varnost prometa potekala prejšnji teden, v petek izvedli poostren nadzor. V akciji so med drugim zasegli kar sedem mopedov, ki so zaradi predelave presegali največjo dovoljeno konstrukcijsko hitrost.