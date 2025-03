Dogovor o predlogu pokojninske novele danes še ne bo podpisan

Ljubljana, 31. marca - Socialni partnerji danes še ne bodo podpisali dogovora o predlogu pokojninske novele, kot je bilo napovedano, so za STA povedali na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Pač pa bo minister Luka Mesec v zvezi s podpisom dogovora ob 16. uri podal izjavo, so dodali.