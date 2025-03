V Ljubljani fotografska razstava Nicka Brandta o posledicah podnebnih sprememb

Ljubljana, 31. marca - V Ljubljani se drevi odpira razstava Napočil bo dan, s katero britanski fotograf Nick Brandt opozarja na uničujoč vpliv podnebnih sprememb na lokalne skupnosti in živali. Fotografiral je v Keniji, Zimbabveju, Boliviji, Jordaniji in na Fidžiju. Prva tri poglavja razstave so v Galeriji Cankarjevega doma (CD), zadnje v Galeriji Fotografiji.