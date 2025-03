NIJZ ob čistilnih akcijah s priporočili za ravnanje z azbestnimi odpadki

Ljubljana, 31. marca - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) opozarja, da azbestnih odpadkov ne smemo odstranjevati, če nismo za to primerno usposobljeni in opremljeni. Ob tem na inštitutu poudarjajo, naj otroci teh odpadkov v nobenem primeru ne pobirajo. Azbestna vlakna so namreč rakotvorna, predvsem njihovo vdihavanje predstavlja veliko nevarnost za zdravje.