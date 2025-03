Začenja se pobuda za spodbujanje kolesarjenja v službo

Ljubljana, 31. marca - Z današnjim dnem se začenja četrta nacionalna pobuda za spodbujanje kolesarjenja v službo, ki jo pripravljajo ministrstvo za okolje, Inštitut za politike prostora in urbanistični inštitut. Trajala bo do 25. maja. Na Javni agenciji RS za varnost prometa so ob tem pripravili nasvete za večjo prometno varnost kolesarjev.