Tržič, 31. marca - Na hitri cesti od Podtabora proti Bistrici pri Tržiču se je zgodila hujša prometna nesreča z udeležbo tovornega in osebnega vozila. Hitra cesta bo na tem odseku do nadaljnjega zaprta, obvoz je urejen, so sporočili s Policijske uprave Kranj.