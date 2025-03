V Mjanmaru število smrtnih žrtev potresa preseglo 2000

Mandalay, 31. marca - Število smrtnih žrtev uničujočega potresa, ki je prejšnji teden stresel Mjanmar, je naraslo na 2056, še 3900 ljudi pa je bilo ranjenih, so danes sporočile tamkajšnje oblasti, ki so razglasile tudi sedemdnevno žalovanje. 270 ljudi še vedno pogrešajo. V Mjanmaru in v tajski prestolnici Bangkok medtem nadaljujejo iskanje pogrešanih.