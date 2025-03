Le Pen štiri leta zapora in pet let prepovedi kandidiranja na volitvah

Pariz, 31. marca - Francoska političarka Marine Le Pen je bila danes spoznana za krivo zlorabe evropskih sredstev. Sodišče jo je obsodilo na štiri leta zaporne kazni, od tega dve leti pogojne, 100.000 evrov globe in pet let prepovedi kandidiranja za politične funkcije. To pomeni, da Le Pen leta 2027 najverjetneje ne bo mogla kandidirati za predsednico države.