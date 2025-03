Slovenija s podporo tehnološkim projektom v Karibih in Latinski Ameriki

Ljubljana, 31. marca - Slovenija je z Medameriško razvojno banko (IDB) podpisala sporazum, v okviru katerega bo z 1,25 milijona evrov podprla projekte na področju tehnologij in digitalnih rešitev v Dominikanski republiki in nekaterih državah Latinske Amerike. Predvideni ukrepi naj bi zmanjšali tudi škodo in izgube zaradi podnebnih sprememb.