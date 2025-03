Moskva in evropska desnica kritični do obsodbe Marine Le Pen

Pariz/Moskva/Budimpešta/Rim, 31. marca - Oblasti v Moskvi so kritizirale obsodbo nekdanje vodje francoske skrajno desne stranke Nacionalni zbor (RN) Marine Le Pen, ki jo je sodišče v Parizu danes zaradi zlorabe evropskih sredstev obsodilo na finančno in zaporno kazen ter prepoved kandidiranja na volitvah. Kritični so tudi predstavniki evropskih desnih in skrajno desnih strank.