Skupina OTP v Sloveniji lani z rastjo čistega dobička

Ljubljana, 31. marca - Madžarska bančna skupina OTP, lastnica nekdanje Nove KBM in SKB banke, je v Sloveniji lani povečala čisti dobiček za 11 odstotkov na 311,4 milijona evrov. Kljub zahtevnim poslovnim razmeram, zaznamovanim z nizko gospodarsko rastjo in padajočimi obrestnimi merami, je OTP Skupina Slovenija lani poslovala dobro, so danes sporočili.