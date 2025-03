Izšel slovenski prevod avtobiografije papeža Frančiška

Ljubljana, 31. marca - V prostorih galerije Družina so danes predstavili slovenski prevod avtobiografije papeža Frančiška, naslovljene Življenje, ki je izšel marca, prevedel pa jo je Andrej Turk. Izvirnik je v italijanščini izšel lanskega marca. Ob izidu knjige so se govorniki na predstavitvi osredotočili predvsem na odnos papeža do slovenske Katoliške cerkve.