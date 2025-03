Ljubljana, 31. marca - Podpis dogovora socialnih partnerjev o predlogu novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je bil napovedan za danes ob 14. uri v veliki sejni dvorani vlade na Gregorčičevi 27, je prestavljen, novo uro bodo sporočili naknadno, so sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.