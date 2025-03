NIJZ opozarja pred lažnimi objavami na spletu

Ljubljana, 31. marca - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) opozarja, da se na spletu pojavljajo lažne objave, ki zlorabljajo ime in podobo inštituta v spletni prodaji zdravil in pripomočkov. Poudarjajo, da NIJZ ne prodaja, ne oglašuje in ne potrjuje učinkovitosti zdravil ali medicinskih pripomočkov ter ne sodeluje z nobenim podjetjem, ki ponuja tovrstne izdelke.

Vse informacije o zdravju in javnih priporočilih so dostopne izključno na uradni spletni strani www.nijz.si ter uradnih družbenih omrežjih NIJZ, so zapisali na spletni strani.

Prebivalcem svetujejo, da so previdni pri spletnih nakupih in ne nasedajo lažnim oglasom, ki obljubljajo čudežne učinke ali vsebujejo zavajajoče informacije. Za preverjene informacije o zdravju pa naj se vedno obrnejo na uradne in strokovne vire.

Svetujejo še, naj sumljive spletne strani ali oglase prijavijo tržnemu inšpektoratu na www.ti.gov.si ali Nacionalnemu centru za kibernetsko varnost SI-CERT na www.cert.si.