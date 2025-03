Ljubljanska borza dopoldne pri izhodišču

Ljubljana, 31. marca - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je dopoldne ostal pri izhodišču, potem ko se je do 11.30 zvišal za 0,01 odstotka. Blue chipi niso imeli enotne smeri - večina se jih je podražila, delnice NLB, Save Re in Zavarovalnice Triglav pa so se pocenile. Vlagatelji za zdaj največ povprašujejo po vrednostnih papirjih NLB in Krke.