V Ljubljani razstava o izzivih sodobnega potrošništva japonske umetnice Keiko Miyazaki

Ljubljana, 1. aprila - V Galeriji Vžigalica bodo drevi odprli razstavo Ljubezen ne plačuje najemnine japonske umetnice Keiko Miyazaki. Skozi osebno zgodbo prikazuje preplet ljubezni in družinskih odnosov v zahtevnih pogojih sodobnega potrošništva ter družbo, ki časti večno mladost in lepoto. Opozarja na eksistencialno negotovost in časovno stisko avtoričine generacije.