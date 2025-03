Gradec, 31. marca - V svojem rodnem kraju Altaussee na avstrijskem Štajerskem je v nedeljo umrla avstrijska avtorica Barbara Frischmuth. Stara je bila 83 let. Novico o njeni smrti je danes sporočila avstrijska založba Rezidenz, ki ima sedež na Dunaju in v Salzburgu. Dela Frischmuth so prevedena tudi v slovenščino.