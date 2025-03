Snežne razmere v visokogorju

Predvsem so nevarna mesta s sveže napihanim snegom, zlasti nad nadmorsko višino 1700 metrov, ter strma pobočja s svežim snegom. Ob sneženju je okrepljeni severovzhodnik predvsem okoli grebenov in vrhov prenašal sneg in ga odlagal na južna pobočja. Nastale so številne in ponekod tudi velike opasti.

Ob koncu tedna je v gorah nad okoli 1500 metri snežilo. Največ snega je zapadlo vzdolž meje z Avstrijo v celotnih Karavankah, pa tudi v delu Kamniško Savinjskih Alp ter v severnem delu Julijcev in sicer nekje od 20 do 50 centimetrov, drugod pa le od 10 do 20 centimetrov ali še manj. Ob sneženju je pihal severovzhodni veter, ki je delal zamete in opasti. Snežilo je na večinoma trdo ali skorjasto podlago, v kateri pa so še šibke plasti. S strmih pobočij se je usipal sveži sneg, nekaj plazov nesprijetega snega se je sprožilo tudi ob nedeljski razjasnitvi. Snežna odeja je na površini večinoma mehka in suha, pod okoli 1600 metri pa je sneg moker ali prekrit s tanko skorjo.

Danes bo čez dan nastajala kopasta oblačnost, popoldne pa v gorah krajevne snežne plohe. Krepil se bo severni do severovzhodni veter. Nič stopinj je na nadmorski višini okoli 1600 metrov. V torek bo v zahodnih Julijcih zmerno, občasno pretežno oblačno. Drugod bo pretežno oblačno in precej megleno. Pihal bo zmeren do močan severovzhodnik, ki bo popoldne slabel. V sredo bo že malo več sončnega vremena, še več pa v četrtek in petek, ko se bo tudi bolj segrelo, ledišče se bo v četrtek že dvignilo do nadmorske višine okoli 2400 metrov. Veter bo v sredo že precej oslabel.

Sneg se bo počasi sesedal in preobražal, predvsem v sredogorju bo nastajala skorja. Višje bo veter prenašal sneg in delal zamete na zahodnih in južnih straneh grebenov in sedel. Predvsem od četrtka dalje pa se bodo razmere zaradi bolj sončnega vremena in otoplitve poslabšale zlasti od sredine dopoldneva do poznega popoldneva. V osončenih legah se bo sneg ojužil in plazovna nevarnost se bo čez dan povečala, ponoči pa bo sneg pomrznil in se prehodno stabiliziral, nastala bo skorja. S strmejših prisojnih pobočij se bodo sredi dneva in popoldne lahko prožili posamezni plazovi mokrega snega, tudi klože se bodo lahko sprožile že ob manjši obremenitvi.