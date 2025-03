Slovenski skavti zaznamujejo 35 let

Ljubljana, 31. marca - Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov danes obeležuje 35-letnico. Praznovanje obletnice bo potekalo celo leto pod geslom Ogenj za vedno, obsegalo pa bo več dogodkov, razstav in praznovanj. Ob jubileju se v združenju zahvaljujejo vsem aktivnim in nekdanjim članom, so zapisali v sporočilu za javnost.