EPK bo povezal sinagogo v Gorici in judovsko pokopališče pri Novi Gorici

piše Eva Horvat

Nova Gorica, 3. aprila - Pod okriljem EPK Nova Gorica-Gorica poteka projekt Mali Jeruzalem, ki bo simbolično in konceptualno povezal točke spomina nekdanje judovske skupnosti na Goriškem. Z zgodovinsko potjo in publikacijo bodo povezali glavna pomnika judovske kulture na tem območju, sinagogo v Gorici, ki je zdaj muzej, in nekdanje judovsko pokopališče v Rožni Dolini.