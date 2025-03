Na Festivalu neodvisnega filma slavil Gram srca Jana Cvitkoviča

Ljubljana, 31. marca - Na 25. Festivalu neodvisnega filma je grand prix festivala prejel dokumentarni film Gram srca režiserja Jana Cvitkoviča. Posebne omembe so prejeli igrana filma Lev Berger režiserja in scenarista Jana Fabrisa in Pobeg Ane Marije Hauko ter dokumentarna filma Po dežju režiserja Maja Hrena in Kam se je odneslo hlod režiserke Tare Caruso Bizjak.