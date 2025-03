V Mjanmaru in na Tajskem tri dni po potresu še iščejo pogrešane

Bangkok/Naypyitaw, 31. marca - V Mjanmaru in v tajski prestolnici Bangkok danes nadaljujejo iskanje pogrešanih po uničujočem potresu, čeprav je vse manj verjetno, da bodo po 72 urah še našli preživele. Nekaj upanja sicer zbuja zgodba o rešenih ženskah in otroku v Mjanmaru. Se pa tla v regiji še vedno tresejo, zaradi česar so v Bangkoku odredili nove evakuacije.