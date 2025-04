Mariborska Gostilna Pri treh ribnikih zaenkrat še prazna

Maribor, 6. aprila - Gostilna Pri treh ribnikih, ki velja za najstarejšo gostilno v Mariboru, je pet let po prehodu v občinsko last še prazna. Občini doslej ni uspelo najti trajnejšega najemnika zanjo. Mestne nepremičnine so letos pripravile novo ponudbo s podelitvijo stavbne pravice, za kar naj bi se trenutno "resno" pogovarjale z znanim mariborskim gostincem.