V ligi NBA na igrišču pretep v Minneapolisu

Minneapolis, 31. marca - Košarkarji Detroit Pistons so v ligi NBA izgubili v gosteh pri Minnesota Timberwolves 104:123, tekmo pa so zaznamovali siloviti prepiri na parketu, zaradi katerih je bilo izključenih pet igralcev in dva trenerja - vključno z glavnim trenerjem Detroita J. B. Bickerstaffom. Bati so doživeli prvi poraz po treh zaporednih zmagah.