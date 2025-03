V Gazi našli trupla ubitih reševalcev

Gaza, 31. marca - Na območju Gaze so našli trupla osmih humanitarnih delavcev, ki so jih pogrešali po napadu v Rafi pred tednom dni, je v nedeljo sporočil palestinski Rdeči polmesec. Skupno so našli 15 trupel. Mednarodna zveza društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC) je ob smrti humanitarcev zgrožena in zahteva preiskavo, poročajo tuje tiskovne agencije.