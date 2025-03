Bijol in Lovrić z Udinesejem izgubila pri vodilnem Interju

Milano, 30. marca - Nogometaši milanskega Interja so v 30. krogu italijanskega prvenstva doma premagali Udinese slovenskih reprezentantov Jake Bijola in Sandija Lovrića z 2:1. Zvečer so svoje delo uspešno opravili tudi igralci Napolija, z 2:1 so premagali Milan, tako da je razlika med kluboma na vrhu prvenstvene lestvice ostala pri treh točkah.