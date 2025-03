Dortmund premagal Mainz

Dortmund, 30. marca - Nogometaši Dortmunda so v zadnji tekmi 27. kroga nemške lige premagali Mainz s 3:1 in preprečili, da bi se ta tik pod vrhom lestvice po točkah pridružil Eintrachtu. Na vrhu ostajata Bayern in Bayer, danes pa je Leipzig po sobotnem porazu v Mönchengladbachu končal sodelovanje s trenerjem Marcom Rosejem.