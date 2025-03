Znani vsi udeleženci četrtfinala lige prvakinj

Ljubljana, 30. marca - V rokometni ligi prvakinj so znani vsi udeleženci četrtfinala. Ekipam, ki so si četrtfinale zagotovile neposredno po skupinskem delu (Györ, Ferencvaros, Metz in Esbjerg), so se danes po zadnjih povratnih kvalifikacijskih dvobojih pridružili Bukarešta, Brest, Odense in Ludwigsburg, ki je izločil Krim Mercator.