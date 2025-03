Zajčev Toulouse izgubil z Brestom

Pariz, 30. marca - Nogometaši Toulousa slovenskega igralca Mihe Zajca so v tekmi 27. kroga francoske lige izgubili z Brestom z 2:4 in ostajajo pri 34 točkah na sredini lestvice. Vrh je ostal nespremenjen, že v soboto so igrali vsi najboljši, PSG pa še ni prvak, saj ima Monaco še nekaj teoretičnih možnosti.