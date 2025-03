Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (29. in 30. 3.)

Ljubljana, 30. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o novem svetovnem rekordu v smučarskih skokih, ki ga je v nedeljo v Planici postavil Domen Prevc. Prav tako so poročale, da je Varnostni svet ZN na pobudo Slovenije sprejel izjavo, ki izraža globoko zaskrbljenost nad zadnjim dogajanjem v Bosni in Hercegovini.