Ljubljančanke druge finalistke ženskega nogometnega pokala

Ajdovščina, 30. marca - Nogometašice Ljubljane so druge finalistke pokala Pivovarne Union. V današnjem polfinalu so bile z 2:1 v Ajdovščini boljše od Primorja Tosla Nutricosmetics. Že v soboto so se v finale slovenskega pokala uvrstile igralke Mure None, ki so bile v gosteh s 5:1 boljše od Radomelj Medex s 5:1.