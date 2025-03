Vreme: Spremenljivo oblačno bo

Ljubljana, 30. marca - Zvečer se bo oblačnost znova povečala. Ponoči se bo čez Slovenijo pomikal pas ploh, pojavljale se bodo tudi nevihte. Do jutra se bo razjasnilo, po nekaterih nižinah bo nastala kratkotrajna megla, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 5, ob morju 7, v alpskih dolinah okoli -1 stopinj Celzija.

V ponedeljek dopoldne bo delno jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami, možna bo kakšna nevihta. Vetrovno bo, zapihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

V torek bo pretežno oblačno, več jasnine bo na Primorskem. V vzhodni polovici Slovenije bodo možne manjše padavine. Veter se bo precej okrepil.

V sredo kaže na večinoma suho vreme, največ jasnine bo v zahodni Sloveniji. Še bo vetrovno.

V četrtek se bo razjasnilo, severovzhodni veter bo nekoliko oslabel.