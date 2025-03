Krimovke dobile povratno tekmo, a končale evropsko sezono

Ljubljana, 30. marca - Rokometašice Krima Mercatorja so na povratni tekmi za uvrstitev v četrtfinale lige prvakinj premagale nemški Ludwigsburgom s 26:23 (10:11), a vseeno končale evropsko sezono. Na prvi tekmi so Nemke namreč doma zmagale z 31:21 in se v seštevku obeh tekem uvrstile v nadaljevanje tekmovanja.