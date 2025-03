Razvoj svetovnega rekorda v poletih

* Svetovni rekordi v smučarskih poletih: 1961 Oberstdorf Jože Šlibar (Slo) 141 metrov 1964 Oberstdorf Dalibor Motejlek (Češ) 142 1964 Oberstdorf Nilo Zandanel (Ita) 144 1965 Kulm Peter Lesser (NDR) 145 1966 Vikersund Bjoern Wirkola (Nor) 146 1967 Oberstdorf Lars Grini (Nor) 147 1967 Oberstdorf Kjell Sjöberg (Šve) 148 1967 Oberstdorf Lars Grini (Nor) 150 1967 Vikersund Reinhold Bachler (Avt) 154 1969 Planica Bjoern Wirkola (Nor) 160 1969 Planica Jiri Raška (Češ) 164 1969 Planica Manfred Wolf (NDR) 165 1973 Oberstdorf Heinz Wosipiwo (NDR) 169 1976 Oberstdorf Geir Ove Berg (Nor) 173 1976 Oberstdorf Toni Innauer (Avt) 174 1976 Oberstdorf Toni Innauer (Avt) 176 1981 Oberstdorf Armin Kogler (Avt) 180 1983 Harrachov Pavel Ploc (Češ) 181 1984 Oberstdorf Matti Nykänen (Fin) 182 1984 Oberstdorf Matti Nykänen (Fin) 185 1985 Planica Mike Holland (ZDA) 186 1985 Planica Matti Nykänen (Fin) 187 1985 Planica Matti Nykänen (Fin) 190 1986 Kulm Andreas Felder (Avt) 191 1987 Planica Pjotr Fijas (Pol) 194 1994 Planica Martin Höllwarth (Avt) 196 1994 Planica Toni Nieminen (Fin) 203 1997 Planica Espen Bredesen (Nor) 210 1997 Planica Lasse Ottesen (Nor) 212 1999 Planica Martin Schmitt (Nem) 214,5 1999 Planica Tommy Ingebrigtsen (Nor) 219,5 2000 Planica Thomas Hörl (Avt) 224,5 2000 Planica Andreas Goldberger (Avt) 225 2003 Planica Adam Malysz (Pol) 225 2003 Planica Matti Hautamäki (Fin) 227,5 2003 Planica Matti Hautamäki (Fin) 228,5 2003 Planica Matti Hautamäki (Fin) 231 2005 Planica Bjoern Einar Romoeren (Nor) 234,5 2005 Planica Matti Hautamäki (Fin) 235,5 2005 Planica Bjoern Einar Romoeren (Nor) 239 2011 Vikersund Johan Remen Evensen (Nor) 243 2011 Vikersund Johan Remen Evensen (Nor) 246,5 2015 Vikersund Peter Prevc (Slo) 250 2015 Vikersund Anders Fannemel (Nor) 251,5 2017 Vikersund Robert Johansson (Nor) 252 2017 Vikersund Stefan Kraft (Avt) 253,5 2024 Hlidarfjall Ryoyu Kobayashi (Jap) 291* 2025 Planica Domen Prevc (Slo) 254,5 metra

* Japonec Kobayashi je 24. aprila 2024 na Islandiji poletel do 291 metrov, vendar na za to posebej zgrajeni letalnici, ki ni bila v skladu s pravili krovne zveze Fis, zato ne gre za uradni rekord.