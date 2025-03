Vodnatost nekaterih rek po državi ostaja velika

Ljubljana, 30. marca - Pretoki rek v Pomurju in Podravju ter porečju Savinje, Sotle, Krke in Ljubljanice ostajajo veliki, drugod so srednji. Krka in Sotla v spodnjem toku počasi naraščata, a se bosta popoldne ustalili. Počasi narašča tudi Vipava v zgornjem in srednjem toku, a bo čez dan začela upadati, so sporočili iz Agencije RS za okolje.