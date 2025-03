Vreme: Danes se bo od zahoda jasnilo

Burja na Primorskem bo postopno ponehala, v severni in vzhodni Sloveniji bo pihal severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj Celzija.

Ponoči se bo čez Slovenijo pomikal pas ploh, lahko bo tudi zagrmelo. Do jutra se bo razjasnilo, po nekaterih nižinah bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 5, ob morju 7, v alpskih dolinah okoli -1 stopinja Celzija.

V ponedeljek dopoldne bo delno jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami, možna bo kakšna nevihta. Vetrovno bo, zapihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo zmerno do pretežno oblačno, na Primorskem pa večinoma sončno. Veter se bo okrepil. V sredo kaže na suho vreme, največ jasnine bo v zahodni Sloveniji.

Vremenska slika: Iznad Atlantika in zahodne Evrope se k nam širi območje visokega zračnega tlaka. Rep hladne fronte bo v noči na ponedeljek hitro prešel Slovenijo. Od severa je začel k nam dotekati nekoliko bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes se bo od zahoda začelo jasniti, padavine bodo dopoldne povsod ponehale. Zvečer in ponoči bo od severa prehodno spet deževalo. Ob Jadranu bo še pihala burja. V ponedeljek dopoldne bo dokaj sončno, popoldne bodo krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Ob severnem Jadranu bo pihala burja.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev popustila. V noči na ponedeljek se bo pojavila zmerna obremenitev, ki bo vztrajal tudi v ponedeljek čez dan.