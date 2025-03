Dončić, Reaves in James zablesteli v Memphisu

Memphis, 30. marca - Košarkarji moštva Los Angeles Lakers so ponoči slavili v Memphisu s 134:127 in v 74. nastopu dosegli 45. zmago v sezoni lige NBA, s katero so dobili neposredni dvoboj za četrto mesto na zahodu. Ob Luki Dončiću in LeBronu Jamesu je tokrat kljub lažji poškodbi gležnja izstopal še Austin Reaves, ki je dosegel 31 točk, osem skokov in sedem podaj.