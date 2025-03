Radomlje, 29. marca - Igralke Mure None so prve finalistke ženskega nogometnega pokala Pivovarne Union. Sobočanke so v prvem polfinalu v gosteh ugnale Radomlje Medex s 5:1. V finalu se bodo merile z boljšim iz nedeljskega obračuna med Primorjem Toslo Nutricosmetics in Ljubljano.