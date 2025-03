V pitni vodi v Logatcu odkrili kemikalije

Logatec, 29. marca - V Logatcu je v petek prišlo do onesnaženja pitne vode s kemikalijami. Laboratorijska preizkušanja vode iz vodovodnega sistema so namreč potrdila prisotnost anionskih detergentov, benzotriazola, kislin in amine, je danes objavilo Komunalno podjetje Logatec. Sum kaznivega dejanja onesnaženja pitne vode po poročanju portala N1 preiskuje tudi policija.