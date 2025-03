Rekord se je z Domnom Prevcem vrnil pod Ponce

pripravila Zala Zaletel

Ljubljana, 30. marca - Skakalni šport se je v Planici začel razvijati zgodaj. Od 20-metrske skakalnice leta 1930 je z domačim inženirskim znanjem prerasla v dolino svetovnih rekordov. Nato je primat prevzel Vikersund. Planiški prireditelji so si dolgo želeli rekord nazaj, letos so se jim končno vse poklopilo. Na zadnji tekmi sezone je Domen Prevc poletel do 254,5 meta.